Una trentena de diputats del Parlament i el Congrés, a favor de soterrar les vies a Montcada

Una trentena de diputats al Parlament i al Congrés han signat un manifest de compromís amb el projecte per soterrar la R2 al seu pas per Montcada i Reixac. L'acord és el resultat d'una jornada de treball que l'Ajuntament de la població i la Plataforma Tracte Just Soterrament Total han organitzat aquest dilluns.La trobada arriba després que la setmana passada, en el marc d'una reunió de la comissió tècnica que fa el seguiment de les obres, s'anunciés un nou canvi en el projecte. La proposta passa per utilitzar el mètode constructiu d'excavació en mina en la part de l'obra del Rec Comtal per evitar problemes amb el freàtic. "L'encareix econòmicament, i no sabem quan", ha comentat l'alcaldessa de la ciutat, Laura Campos, que s'ha mostrat amoïnada que aquest fet suposi un nou endarreriment.L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha aprofitat la visita dels diputats de les cambres catalana i espanyola per transmetre'ls la seva preocupació envers aquest projecte. "Es cert que s'estan redactant els projectes executiu i informatiu però en els darrers mesos hem detectat un alentiment en el procés", ha comentat la batlle.Campos ha assegurat que l'executiu és conscient que el canvi de govern a l'Estat ha afectat el projecte i ha afirmat que han tingut "paciència". No dubta que existeix "el compromís polític" però adverteix que no vol "una sola demora més en el calendari que es va pactar amb el PP".El portaveu de la Comissió de Foment i diputat del PSOE, César Ramos, ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez "té el compromís d'executar el soterrament". Ha remarcat que s'estan complint els terminis promesos i ha apuntat que la prova és que "hi ha hagut varies reunions i s'està seguint el calendari".Ramos ha explicat que el document que els diputats del PSOE han signat aquest dilluns té per objectiu garantir que el 2020 puguin començar les obres com ja s'havia pactat.Per la seva banda, Àngels Esteller, diputada del PP al Congrés, ha recordat que el "compromís del PP amb el soterrament és ferm". Ha assenyalat que el govern de Mariano Rajoy "va fer la licitació del projecte tal com el va plantejar l'Ajuntament perquè l'obra comences el més aviat possible".La visita dels diputats arriba després que dimecres passat, durant una reunió de la comissió tècnica que fa el seguiment del projecte, els enginyers de la Unió Temporal d'Empreses (UTE) que s'encarrega d'aquesta actuació plantegessin utilitzar el mètode constructiu d'excavació en mina en la part de l'obra del Rec Comtal.La solució suposaria reprendre el projecte del 2010 modificant l'ús de la tuneladora per la construcció d'un túnel amb la tècnica que es fa servir pe excavar pous amb màquines. Segons els tècnics de l'enginyeria contractada per l'Estat, suposaria, a més, simplificar els tràmits administratius, ja que es podria aprofitar l'estudi de declaració d'impacte ambiental realitzat per al projecte del 2010 –encara vigent- i reduir el procediment i el temps d’aquesta tramitació perquè s’estalvia el període d’exposició pública."El que s'ha de buscar és la fórmula que garanteixi que es pugui aquesta obra el més aviat possible", ha explicat Ramos que ha considerat que "s'ha d'acomodar el projecte tècnic i els tràmits administratius als terminis que hi ha establerts". En aquest sentit ha indicat que és un canvi normal que no ha de fer patir els ciutadans ni responsables polítics de Montcada.No ho veu de la mateixa manera la diputada del PP Àngels Esteller, que ha anunciat que la seva formació ha entrat diverses preguntes escrites i orals al Congrés per demanar a l'executiu de Pedro Sánchez, si manté el calendari i per què ha canviat el projecte.L'alcaldessa Laura Campos també ha expressat la seva preocupació i ha lamentat que els responsables municipals no s'assabentessin abans del canvi. "Per començar el projecte de 2010 suposa un encariment de l'obra", comenta Campos que diu que esperaran a la propera reunió de la comissió tècnica, el 28 de novembre, per decidir sobre la viabilitat d'aquesta proposta.La jornada ha comptat amb la presència d'una trentena de diputats del Parlament i el Congrés com Jordi Terrades (PSC), Lourdes Ciuró (PDeCAT), Yolanda López (Podem), Marc Sanglas (ERC) o Sergio Sanz (C's), entre d'altres.

