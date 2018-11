Intercepten més de 1.000 quilos de cocaïna al port de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i Vigilància Duanera han localitzat més de 1.000 kilos de cocaïna al port de Barcelona, segons ha avançat El País. Els agents han interceptat la droga a la terminal Best en una embarcació procedent del Brasil.



Es tracta de la quantitat de droga més gran que s'ha intervingut fins ara en una investigació dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana, ara per ara, no ha donat més detalls de l'operació, atès que s'ha ordenat el secret de les actuacions.

Intervenim més de 1.000 kg de cocaïna amagats en un contenidor procedent del Brasil. El decomís s’ha fet en el marc d’una investigació amb Vigilància Duanera pic.twitter.com/HbJDW9odyO — Mossos (@mossos) 5 de novembre de 2018

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)