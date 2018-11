El PP i Cs són els partits amb més veu als informatius de TV3 i Catalunya Ràdio

Nou informe oficial que deixa en evidència el buit argumentari de l'unionisme contra els mitjans de comunicació públics de Catalunya. "La televisió pública més cara d'Espanya i pagada per tots defensa el mateix supremacisme excloent que Torra", sostenia Arrimadas sobre TV3 fa un parell de setmana. Ara bé, el darrer informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya apunta -de nou- cap a una altra direcció.

Entre el maig i l'agost d'aquest 2018, un període en què es va investir Torra, el Govern va prendre possessió, Sánchez va destronar Rajoy, Casado es va erigir com a líder dels populars i Alemanya va tombar la rebel·lió en el cas de Puigdemont, el Partit Popular i Ciutadans van ser les formacions polítiques amb més veu en els informatius de TV3 i Catalunya Ràdio. Si no ens centrem en partits polítics, el Govern i el govern espanyol van ser els dos grans temes amb més presència als informatius arran de la investidura de Torra i la moció de censura a Rajoy.



Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreu del document Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost del 2018 que ha publicat aquest dimarts el CAC i que ha rebut el vot a favor de cinc dels sis membres del ple i un sol vot negatiu.

Els populars van acumular l'11,5% del temps de paraula a TV3 i el 10,4% a Catalunya Ràdio. De fet, el PP va ser el partit que més presència va tenir en la resta de mitjans analitzats en el document: RAC1, TVE i 8TV. Cal destacar, però, que la televisió i la ràdio públiques catalanes van ser les que menys temps de paraula van donar a la formació dirigida ara per Casado. La cadena i l'emissora del Grupo Godó van ser els que més -amb un 15,8 i un 13,4% respectivament-.El PP, immers en un procés de primàries i el relleu a la presidència al llarg del mes de juliol, també va ser el partit que més atenció va rebre en programes en directe. El 40% de les retransmissions de TV3 entre el maig i l'agost va ser rodes de premsa de les candidatures a la direcció popular, el debat de la moció de censura de Rajoy i la cobertura parcial del Consell Nacional. Al 3/24 van copsar el 20,7% del total, superats pel PDECat i Junts per Catalunya, amb un 25,2% de les programacions.L'informe del CAC també destaca que els informatius de TV3 van ser els que més diversitat de veus polítiques van recollir, tal com ja es va destacar en el darrer document, que analitzava el primer quadrimestre del 2018 . En total, 30 formacions polítiques diferents. RAC1 va ser el segon mitjà més plural, amb 29 veus, seguit de Catalunya Ràdio -amb 28 agrupacions, TVE -amb 24- i, per últim, 8TV amb 22.Pel que fa als debats amb la participació d'algun representant polític, Catalunya Ràdio encapçala la classificació del pluralisme polític. Excepte TVE i RAC1, la resta de mitjans estudiats en l'informe va organitzar debats i tots van donar veu a totes les formacions amb representació al Parlament.

