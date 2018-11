Maragall: «Catalunya ja és un referent en enfocament de gènere»

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha inaugurat aquest dilluns la trobada internacional Moviments de dones i feministes del sud global: lluites compartides, que aplega a Catalunya 25 representants d'entitats feministes de Colòmbia, Moçambic, Senegal, República Democràtica del Congo i Marroc. En la seva presentació, el conseller ha destacat que aquesta activitat, que inclou una sèrie de reunions a porta tancada els dies 6 i 7 de novembre, "ajudaran a apuntar la direcció correcta i millorar el projecte de cooperació del Govern en un àmbit, el de l'enfocament de gènere, en què Catalunya ja és un referent".També ha destacat que "la sinergia entre gènere i drets humans dona la clau per a validar la feina feta en cooperació al desenvolupament i, amb els deguts aprenentatges, orientar el nou Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022". Per la seva banda, la presidenta de l' Institut Català de les Dones , Núria Balada, ha destacat la feina feta pel departament que lidera Maragall en polítiques d'igualtat de gènere i ha explicat que "ens trobem en un moment històric en què cap política pública pot prescindir de l'enfocament de gènere". També ha destacat el valor de fomentar la col·laboració entre l'administració pública i la societat civil.El director general de Cooperació al Desenvolupament , Manel Vila, ha puntualizat que "la línia específica de finançament de moviments de dones i feministes del sud és un dels valors afegits de la cooperació catalana", juntament amb l'aplicació de l'enfocament de gènere i basat en drets humans que caracteritza la cooperació al desenvolupament feta des de Catalunya.L'objectiu és debatre sobre els avenços i els reptes dels drets humans de les dones amb activistes d'entitats feministes que han rebut suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. En aquesta jornada hi participen 25 dones de cinc països prioritaris per a la cooperació catalana: Moçambic, Colòmbia, Marroc, Senegal i República Democràtica del Congo.Aquesta activitat forma part d'un seminari més ampli, que es fa a porta tancada entre els dies 5 i 7 de novembre, i el qual a banda de promoure l'intercanvi d'experiències analitzarà els resultats de la convocatòria de subvencions del 2015. A més d'extreure'n bones pràctiques que es poden aplicar a diferents contextos, també s'espera reflexionar sobre instruments de finançament per l'apoderament de les dones. La resta del programa es pot consultar online

