Èrika Villaécija es retira

La nedadora del Club Natació Sabadell Èrika Villaécija ha anunciat aquest dilluns que s'acomiada de la competició esportiva d'elit. Villaécija ho ha dit en un acte que s'ha celebrat al Museu Colet de Barcelona, on ha apuntat que el motiu que la duu a acomiadar-se és la falta de motivació.D'aquesta manera, Villaécija s'acomiadarà després dels campionats d'Espanya de piscina curta que es celebraran al Club Natació Barcelona ​​del 15 al 18 de novembre, i després a la Copa de Clubs, a mitjans de desembre, on defensarà els colors del Club Natació ​​Sabadell. La nedadora diu adeu després de 16 anys en què ha participat en quatre Jocs Olímpics: els d'Atenes, Pequín, Londres i Rio de Janeiro.En aquest temps ha aconseguit 18 medalles internacionals, i a la cita de 2012 es va convertir en la primera nedadora en fer doblet en piscina i aigües obertes. En el seu comiat ha assegurat que el seu vincle amb la natació li ve de petita, i apunta que l'espineta que li queda clavada és la de no haver pujat a un podi olímpic.Villaécija seguirà al Club Natació Sabadell com a entrenadora dels benjamins, cosa que ja feia ara a les tardes mentre al matí exercia de psicòloga esportiva.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)