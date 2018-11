El Vaticà amenaça de fer dimitir el bisbe de la Seu d'Urgell si Andorra despenalitza l'avortament

El Vaticà, segons fonts properes a l'executiu i a la Cúria, ha deixat clar que despenalitzar l'avortament és incompatible amb el fet que el bisbe de la Seu d'Urgell -i, per tant, copríncep d'Andorra- continuï sent cap d'estat del país pirinenc. Les recents polèmiques sobre la interrupció de l'embaràs havien obert la porta a afirmacions fetes per polítics i activistes feministes que deien que la Constitució li permetria mantenir el coprincipat encara que es despenalitzi l'avortament a Andorra. És a dir, asseguraven que el bisbe d'Urgell no hauria de renunciar a ser cap d'Estat, però el mateix Vaticà ho ha desmentit, segons recull el Diari d'Andorra Despenalitzar l'avortament es traduiria immediatament en l'abdicació del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, acompanyada de la renúncia de la Cúria romana al dret de tenir un cap d'Estat andorrà. El Vaticà ha tramès que el respecte a la vida -hi inclou també l'eutanàsia- és "un precepte innegociable i sobre el qual no hi ha debat possible més enllà de la defensa i la protecció en totes les seves fases".Roma ha fet saber que el papa Francesc ha estat taxatiu en l'oposició total i absoluta a l'avortament. A principis d'octubre, el pontífex va condemnar la interrupció de l'embaràs i el va comparar amb qui contracta "un sicari per resoldre un problema". Aquesta afirmació va tenir lloc durant la catequesi en l'audiència general, celebrada a la plaça de Sant Pere. Francesc reflexionava sobre el cinquè manament -no mataràs- i llavors va condemnar la "supressió de la vida humana en el si matern en nom de la salvaguarda d'altres drets".El missatge, segons les mateixes fonts, hauria de ser "suficient per acabar amb el debat intern dins d'Andorra" respecte a si copríncep episcopal i avortament són compatibles. Segons el Vaticà no queda altra opció que la renúncia a aquesta iniciativa. La Cúria romana confia que Andorra mantindrà la situació juridicolegal actual i respectarà l'article de la Constitució on s'especifica que es garanteix la protecció de la vida en totes i cadascuna de les seves fases.

