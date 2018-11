Colau reivindica la «cohesió social» per combatre la percepció d'inseguretat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha participat aquest dilluns en la inauguració del segon Fòrum sobre les Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau que se celebra a Madrid i que té com a objectiu de reduir les "expressions de violència" a les ciutats. En la seva primera intervenció al Fòrum, Colau ha demanat "no resignar-se a la violència". L'alcaldessa ha utilitzat diversos exemples per definir el concepte violència, entre els quals la llei d'estrangeria i els desnonaments. A més, també ha esbossat el seu principal argument contra la inseguretat. "La cohesió social és un dels elements més importants per combatre la inseguretat", ha afirmat.Colau ha fet acte de presència a l'acte inaugural del Fòrum al costat de les alcaldesses de Madrid i Bucarest, Manuela Carmena i Gabriela Firea, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska i el Premi Nobel de la Pau 2015, Ouided Bouchmaoui.El Fòrum pretén ser un punt de trobades entre autoritats locals, organismes internacionals i societat civil per debatre possibles solucions contra la violència a les ciutats. Enguany, la iniciativa posa el focus sobre les possibilitats que tenen els ajuntaments per prevenir els conflictes als municipis i agafa com a referència la Nova Agenda Urbana (NAU) que les Nacions Unides van aprovar l'octubre del 2016.Precisament, aquest dilluns, la Generalitat i el món local han activat l'Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan no vinculant que serà l'encarregat de posar en pràctica les receptes per al creixement sostenible de les ciutats recollits a la NAU.La participació de Colau al Fòrum arriba una setmana després que l'Enquesta de Serveis Municipals de Barcelona reflectís que la inseguretat és la principal preocupació per als veïns de 6 dels 10 districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.A banda dels resultats de l'enquesta, la percepció d'inseguretat ha estat un element protagonista de l'inici de la cursa per a les eleccions municipals. D'una banda, Manuel Valls ha assegurat que Barcelona "ha deixat de ser una ciutat segura" , mentre que el líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni va acusar Colau de deixadesa. "No ha estat fins que la ciutat s'ha situat en el número 1 del rànquing de ciutats menys segures d'Espanya que Colau no s'ha decidit a actuar", va assegurar a finals d'octubre.Els avisos a l'Ajuntament també han arribat des del teixit associatiu. Per exemple, l'entitat Acció Raval alertava a Nació Digital de les possibles conseqüències del macrooperatiu policial contra una quarantena de narcopisos fa una setmana. La clausura dels punts de venda, avisen, no soluciona les necessitats de consum dels drogodependents.Aquest dimarts, l'alcaldessa participarà al costat de Carmena en un acte sobre polítiques de seguretat i prevenció. Una oportunitat perquè l'alcaldessa plantegi desenvolupi la seva proposta de cohesió social com a resposta a la percepció d'inseguretat.

