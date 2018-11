VÍDEOS Així actuen els grafiters vandàlics del metro de Barcelona

Anoche en la L3 de #metroBCN se produjo un acto gravísimo. En el tren escoba que recoge los empleados de metro, se vivieron momentos de miedo, por actos de grafitti. Ánimos a la gente del Metro pic.twitter.com/S8buc31QLs — BusBCN (@AutobusesBCN) 5 de maig de 2018

Otro video del acto de vandalismo de anoche en la L3 de #metroBCN pic.twitter.com/2NHtf9GIaL — BusBCN (@AutobusesBCN) 5 de maig de 2018

Otro video más, del miedo que se pasó dentro del #metrobcn L3. No es justo acabar tu jornada de trabajo y soportar estos actos, no es justo... pic.twitter.com/9p22IvjaJK — BusBCN (@AutobusesBCN) 5 de maig de 2018

Detinguts 5 grafiters per vandalisme al metro. Es calcula que els danys causats estarien valorats en 10.000 euros https://t.co/KNoVETFwio pic.twitter.com/waX4orte0f — btv notícies (@btvnoticies) 4 d’agost de 2018

L'agressió a tres passatgers del metro de Barcelona la matinada del passat dissabte no ha estat ni molt menys l'únic incident que han protagonitzat grafiters en els darrers mesos. Si bé fins ara no havien arribat a agredir passatgers, sí que havien protagonitzat atacs vandàlics de consideració, arribant fins i tot a llançar rocs contra un comboi ple de treballadors de TMB. Atacs sovint organitzats, protagonitzats per grups d'entre 20 i 30 persones -dissabte eren 34-, en què han obert reixes amb serres radials, s'han despenjat amb cordes per conductes de ventilació i han amenaçat amb barres de ferro, extintors o esprais de pebre."Abans sortien corrents, i ara planten cara", explicava ja el passat mes de maig el responsable de seguretat i protecció civil del metro, Ricardo Ortega. Aleshores, l'empresa estimava que actuaven al metro de Barcelona fins a un miler de grafiters, que utilitzen tota mena de sofisticades estratègies per accedir a les instal·lacions i pintar els cotxes. "En alguns casos s'han robat jocs de claus per fer còpies, emissores per escoltar el que es diuen entre treballadors i plànols" interns, assegurava llavors Francisco Sánchez, el responsable del Centre de Control de Metro.En l'agressió de dissabte, els grafiters van deturar el comboi en accionar el fre d'emergència -i van agredir passatgers que els hi van recriminar-. En ocasions anteriors, s'havien arribat a situar davant dels trens en marxa, per aturar-los i pintar-los. "Són vàndals, delinqüents amb totes les seves lletres", deia ja aleshores el responsable de seguretat del metro. Els treballadors del suburbà, de fet, fa temps que denuncien aquests atacs a mans de grafiters, i un bon nombre d'aquests els han divulgat a les xarxes socials.A continuació, un vídeo de l'atac amb rocs del passat mes de maig contra personal de TMB, divulgfat pels propis treballadors:Alguns vídeos més que mostren com actuen els grafiters, i que solen penjar ells mateixos:Més vídeos sobre el modus operandi dels grafiters:Altres vídeos de l'atac del mes de maig:Imatges d'un altre atac, de l'agost, que va causar danys per valor de 10.000 euros Els atacs, de fet, causen un notable perjudici econòmic al metro i el ferrocarril. Els tres principals operadors catalans –Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rodalies de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)- van destinar més de 17 milions d'euros el 2017 a retirar pintades i reparar desperfectes.

