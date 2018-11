Un cop d'estat amb armes a Espanya pot sortir més barat que un referèndum

Fer un cop d'estat a Espanya, amb tancs al carrer i armes al Congrés, mereix 30 anys de presó. Organitzar un referèndum en el marc d'un procés pacífic en mereix 25. Això és el que es desprèn dels escrits d'acusació que va presentar la Fiscalia pel judici del 23-F el 1981 i, 37 anys després, el passat 2 de novembre, pel de l'1-O. A Espanya, pot sortir més barat -pel que fa a condemnes- fer un cop d'estat que un referèndum i una declaració simbòlica d'independència?



En el cas de l'1-O, la Fiscalia ha acusat 22 persones i ha demanat penes de fins a 25 anys per a la cúpula del procés català. Unes peticions de presó que no disten gaire d'aquelles que va sol·licitar el fiscal del Consell Suprem de la Justícia Militar per als 33 imputats per l'alçament militar. De fet, exceptuant Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada i José Luis Cortina, a la resta de responsables del cop d'estat fallit se'ls van demanar penes inferiors a les que ara s'exigeixen per a Junqueras, Forcadell, Sànchez, Cuixart i els cinc consellers del Govern de Puigdemont processats per rebel·lió. Amb l'afegit que, amb l'antic Codi Penal, les penes de presó es podien veure notablement reduïdes en el seu compliment efectiu.



El 23 de febrer del 1981 un grup de militars franquistes s'alçava i prenia el Congrés dels Diputats mentre es duia a terme la segona votació per investir Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) com a president espanyol. Aquell cop d'estat fallit va ser jutjat pel Tribunal Militar i, a posteriori, pel Suprem. Les acusacions que la Fiscalia va posar sobre la taula eren per un delicte de rebel·lió militar.



En el següent interactiu es comparen les penes sol·licitades per la Fiscalia en els dos casos, ordenades de més a menys temps a presó.

