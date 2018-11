Buch i Lloveras es defensen avui al TSJC per promoure l'1-O entre els alcaldes

Les implicacions del referèndum sobre el món municipal arriben aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El conseller d'Interior, Miquel Buch, llavors president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i actual alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, declaren avui com a investigats per haver promogut l'1-O entre els alcaldes.Els dos estan acusats de delictes de desobediència, prevaricació i malversació -aquest últim pot comportar penes de presó-, a instàncies de la Fiscalia, qui s'hi va querellar el 14 de setembre de l'any passat , vuit dies després de la convocatòria del referèndum. En aquest cas, el ministeri públic els acusava d'enviar correus electrònics als alcaldes dels ajuntaments pertanyents a les associacions que presidien, on hi havia adjunt un document -presentat com un model del decret d'alcaldia- per donar suport al referèndum.La investigació deriva de la querella per desobediència que la Fiscalia va presentar al setembre de l'any passat i es tramita al TSJC perquè Buch, com a conseller, és aforat. Lloveras està citada a les 10.00 del matí, just abans de Buch, que compareixerà a les 11.00 hores. Es preveu que els acompanyi el Govern en ple i les entitats municipalistes, que a partir de les 9.30 del matí faran una passejada des de la confluència del passeig Lluís Companys i el passeig de Pujades fins a l'escalinata del tribunal.La Fiscalia considera que, amb l'enviament dels correus, els dos alcaldes van posar de manifest "el seu total menyspreu als reiterats pronunciaments del Tribunal Constitucional" i la seva voluntat de fer servir l'AMI i l'AMC per instar centenars d'alcaldes perquè promoguessin l'organització i al celebració de la votació.De fet, el ministeri públic concloïa que Lloveras i Buch van contribuir a la "promoció, organització i celebració d'un referèndum" contrari a la Constitució esapanyola "promovent un procés de secessió de Catalunya respecte la resta de l'Estat", fins i tot quan el Tribunal Constitucional havia advertit de la seva il·legalitat.Una vegada admesa la querella al TSJC, l'alt tribunal català va derivar la investigació sobre Buch i Lloveras al jutge que instruïa la causa de l'1-O al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per evitar "resolucions contradictòries" i possibilitar "la investigació i enjudiciament conjunt". No obstant això, el magistrat va rebutjar-ho, al·legant que no era la seva competència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)