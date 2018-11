VÍDEO La incòmoda veritat darrere del vídeo viral del petit os que escala una tartera nevada

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY — IM🍑HIM (@ziyatong) 3 de noviembre de 2018

Ziya, can you address the potential wildlife welfare issues here from the drone harassment? Glad to see a wildlife tweet go viral, but it seems important to get the right message out.



-a concerned #grizzlybear expert — Clayton T. Lamb (@ClaytonTLamb) 5 de novembre de 2018

Molts mitjans s'han fet ressò aquest dilluns d'un vídeo que acumula més de 16 milions de reproduccions a Twitter. Es tracta de la imatge de dos ossos, un de gran i un de petit, que pugen una tartera nevada a la regió de Magadan, a Rússia. Mentre la mare os arriba a dalt, la cria d'os rellisca fins a tres vegades abans d'aconseguir reunir-se amb ella. El vídeo, que dura uns tres minuts, està gravat amb un dron.Alguns mitjans i usuaris ja ho estan comentant, com per exemple el 324 : resulta que, a cert punt, quan la cria està gairebé a punt d'arribar a dalt, el dron s'acosta massa als dos ossos i la mare os, en un intent d'espantar l'objecte volador que els grava i fa soroll, no pot evitar que el petit os caigui per tercera vegada tartera avall.Un usuari demana a la noia que ha publicat el vídeo que abordi el problema potencial que hi ha darrera la seva piulada: l'assetjament dels drons que genera malestar a la vida animal de l'entorn.

