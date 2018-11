El PSC demana que se sancioni els càrrecs del Govern que emprin «expressions sexistes»

Eliminar de les institucions el llenguatge sexista. Aquesta és la finalitat d'una proposta de resolució plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units per Avançar i que insta les institucions a vetllar perquè tots els càrrecs governamentals s'expressin de forma respectuosa i en termes d'igualtat. No persegueix només un compromís de la cambra, sinó també la garantia que s'adoptaran mesures sancionadores contra els representants que no ho compleixin-La proposta dels socialistes demanen "garantir l'ús d'un llenguatge no sexista en la seva tasca institucional i assegurar que els membres del Govern i de l'Administració de la Generalitat no incorrin en conductes i expressions que puguin ser considerades sexistes". A l'exposició de motius del document registrat citen a tall d'exemple la conversa telefònica del diputat d'ERC Lluís Salvadó amb l'alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, que es va fer pública al març en la qual parlaven en to masclista de les característiques d'una dona a l'hora d'escollir una consellera d'Ensenyament."Malgrat que les declaracions es van fer en el context d'una conversa privada, aquesta està dotada d'un contingut polític de gran gravetat que van en contra de la legislació vigent en matèria d'igualtat", sosté la proposta del PSC, que insisteix que cal garantir que es fa efectiu el principi d'igualtat i de no discriminació per raó de sexe.Els socialistes proposen que, en el cas que hi hagin "conductes i expressions" per part dels membres del Govern i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya que puguin ser considerades sexistes, es garanteixi que "s'adopten les mesures sancionadores corresponents".

Proposta de resolució contra el llenguatge sexista a les institucions by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)