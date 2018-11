El govern espanyol ja obre la porta a prorrogar els pressupostos pel «no» de l'independentisme

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha obert la porta a prorrogar els pressupostos després del rebuig dels partits independentistes als comptes del govern de Pedro Sánchez arran de la petició de penes de la Fiscalia . A la seva arribada al consell de ministres d'Economia de l'Eurozona a Brussel·les, la ministra ha recordat que "si al final" no hi ha els "consensos" necessaris per tirar endavant els comptes, el sistema "preveu la pròrroga pressupostària" i l'executiu socialista podria fer-hi "els ajustos necessaris".En aquest sentit, Calviño ha dit que "no és desitjable" "barrejar" la negociació dels comptes amb la situació dels independentistes empresonats perquè, segons ella, aquesta qüestió està fora del seu àmbit d'influència.D'altra banda, Calviño ha defensat que no ha "notat preocupació especial" per part de l'executiu comunitari respecte els pressupostos espanyols. Brussel·les va avisar recentment d'una possible "desviació de l'esforç" estructural del dèficit públic en els comptes de Sánchez. Després de reunir-se amb la ministra espanyola, el comissari d'Economia i Finances Pierre Moscovici ha afirmat que tenen "un procés de diàleg positiu amb les autoritats espanyoles" respecte als pressupostos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)