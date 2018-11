El Gran Recapte d'Aliments busca 17.500 voluntaris més

Els quatre Bancs de Aliments de Catalunya necessiten la col·laboració d'unes 17.500 persones voluntàries més. Segons ha informat la mateixa entitat, és el volum de gent que completaria el nombre necessari per fer front a tot Catalunya a la campanya del Gran Recapte d'aliments, que se celebrarà el divendres 30 de novembre i el dissabte 1 de desembre.Fins a data d'avui, 10.000 persones ja s'han registrat com a voluntaris o coordinadors a la pàgina web de la desena edició del Gran Recapte . Encara que el ritme d'inscripcions, segons l'organització, és satisfactori, "se'n necessiten moltes més". Els voluntaris i coordinadors són unes "figures essencials" perquè el Gran Recapte es pugui dur a terme, i necessita de la col·laboració d'unes 27 mil persones per atendre en els 2.500 punts, entre supermercats i mercats de tot el territori català.Gràcies a la col·laboració de tota la ciutadania, en la passada edició del Gran Recapte, es va poder recollir un total de 4.656 tones d'aliments , una quantitat important que complementa les donacions que els bancs obtenen per diferents canals per fer front a les urgències alimentàries de les persones més necessitades.A Barcelona hi ha unes 6.000 persones inscrites, 3.097 a Girona, 860 a Lleida i 605 a Tarragona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)