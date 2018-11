Tensa picabaralla entre Puigdemont i Albiol a Twitter

Els carcellers no gosen mirar a la cara de les seves víctimes. El carceller es queixa d'assabentar-se'n per la premsa però calla quan les acusacions de fiscalia van arribar abans als mitjans que als advocats. Com passa sempre, by the way. La vergonya els acompanyarà tota la vida pic.twitter.com/FGR3kAoJRM — Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de novembre de 2018

Desde luego que a ti el tema sobre los “carceleros” te afecta muy poco. Tú @KRLS cómo el Capitan Araña, embarcaste a todo el mundo y te quedaste tierra o mejor dicho, en tu mansión de Waterloo. Un crack. https://t.co/2gap4xmawb — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 5 de novembre de 2018

El problema que teniu és que a Europa ningú no vol fer-vos de carcellers. Ho vau intentar a Alemanya, i recordo molt bé els dies a la presó de Neumünster. Us recordo aplaudint amb les orelles. Vau embarcar un altre país en les vostres obsessions i ara no accepteu el resultat... https://t.co/NrvWuEmVRt — Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de novembre de 2018

Estira-i-arronsa entre Puigdmeont i Xavier García Albiol a Twitter. El president a l'exili i l'encara cap de files del Partit Popular a Catalunya s'enfronten després que aquest darrer hagi rebutjat la invitació dels presos polítics Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull, per visitar-los al centre penitenciari de Lledoners, on estan a presó preventiva pel cas de l'1-O. Carles Puigdemont li ha respost a través de Twitter amb un dur retret: "Els carcellers no gosen mirar a la cara de les seves víctimes [...] La vergonya els acompanyarà tota la vida".Albiol s'hi ha tornat i ha titllat Puigdemont de "Capitan Araña" i ha etzibat que "vas embarcar a tot el món i et vas quedar a terra o, millor dit, a la teva mansió de Waterloo". "Un crack", conclou.El president a l'exili, citant de nou la piulada del popular, ha respost a Albiol que el problema és que "a Europa ningú us vol fer de carcellers". "Vau embarcar un altre país en les vostres obsessions i ara no accepteu el resultat", replica Puigdemont.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)