Interior aprova el protocol perquè els policies locals també utilitzin pistoles tàser

La Comissió de Policia de Catalunya ha aprovat aquest dilluns el protocol d'ús de les tàser per a les policies locals de Catalunya. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha presidit la primera reunió d'aquest organisme aquesta legislatura. L'ús d'aquesta pistola elèctrica està restringit als membres del cos de la policia local en funcions de responsables de servei, expressament autoritzats i que hagin superat la formació corresponent.Segons el protocol, només s'han d'utilitzar armes d'ús policial en les situacions en què hi hagi risc greu per a la vida o la integritat dels agents o de terceres persones, o danys que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana. A més, la utilització de les tàser ha de respondre als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.El curs sobre l'ús d'aquestes pistoles mostra com fer-les servir, però també inclou les normes deontològiques que s'apliquen en la utilització d'armes i eines d'ús policial, així com coneixements sobre l'ús del desfibril·lador extern automàtic.ja va detallar en quins casos es podien utilitzar. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és qui imparteix aquesta formació.La reunió de la comissió també ha servit per posar en comú diversos aspectes en matèria de col·laboració i coordinació entre les diferents policies locals i el cos de Mossos d'Esquadra. També s'ha informat favorablement de la creació de la Policia Local de Maçanet.La Comissió de Policia està formada per representants del Govern, de l'Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis i l'Ajuntament de Barcelona. També hi ha participat el president de l'Associació de Caps i Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (ACCPOLC), el superintendent de la Guàrdia Urbana, Conrado Fernández.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)