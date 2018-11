Quan, on i amb quina intensitat plourà en les properes hores?

Les precipitacions avancen de sud cap a nord i s'estenen per molts punts de la meitat sud del país. Són d'intensitat entre feble i moderada i localment van acompanyades de tempesta.https://t.co/LdwjnRdhzr#meteocat pic.twitter.com/lVnpx64PaP — Meteocat (@meteocat) 5 de novembre de 2018

Avís per intensitat de pluja (migdia-tarda)



- Barcelonès

- Valles Occidental

- Baix Llobregat

- Alt Penedès

- Baix Penedès

- Garraf

- Tarragonès

- Alt Camp

- Baix Camp

- Priorat

- Ribera d'Ebre

- Baix Ebre

- Montsià



Avís per intensitat de pluja (vespre-nit)



- Garraf

- Alt Penedès

- Baix Llobregat

- Barcelonès

- Vallès Occidental

- Vallès Oriental

- Maresme

- Selva



La pluja i la neu -en cotes altes- són protagonistes aquest dilluns. On i quan plourà? I amb quina intensitat ho farà? Les precipitacions estan avançant de sud a nord al llarg de la jornada i seran localment abundants. La inestabilitat es mantindrà de cara a dimarts i s'espera una setmana més aviat fresca.Les precipitacions han començat a primera hora del matí a l'extrem sud del país. Progressivament, malgrat que més a poc a poc del previst, estan avançant de sud a nord i acabaran afectant la pràctica totalitat de les comarques catalanes. En el cas del quadrant nord-est, on es poden mantenir fins demà, no arribaran fins a la tarda-vespre.En punts del Prepirineu, del Pirineu, la serra de Prades, el Montseny i altres punts del Prelitoral es poden acumular fins a 50-70 litres. De fet, a les comarques litorals i prelitorals és on pot ploure amb més intensitat i el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de risc per pluja intensa En aquest sentit aquesta tarda s'ha activat un avís per intensitat de pluja al Barcelonès, Vallès Occidental, Alt Penedès. Baix Penedès, Garraf, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i al Montsià. De cara al vespre i aquesta nit, estan sota alerta el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva.La cota de neu començarà alta –per sobre els 2.000 metres- però al final del dia es pot situar als 1.500. Demà, encara pot baixar una mica més fins als 1.300. L'acumulació de neu pot tornar a ser notable i en alguns punts del vessant sud del Pirineu i del Prepirineu superar els 30-40 centímetres de neu nova.

