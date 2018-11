Mor un ciclista per una aturada cardíaca al bosc de Can Deu de Sabadell

Un ciclista de 60 anys va morir aquest diumenge a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, després que el traslladessin del bosc de Can Deu de Sabadell, a uns 100 metres de l'ermita de Sant Julià d'Altura. L'home hauria patit una aturada cardíaca, tal com han assegurat fonts de la Policia Municipal de Sabadell.El cos de seguretat va rebre l'avís a les 13.04 hores i com que els accessos al lloc estaven tancats, amb l'ajuda d'un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, es va aconseguir rescatar el ciclista.Posteriorment, amb una ambulància es va traslladar a l'hospital, on va morir poc després. En el succés hi van intervenir tres dotacions de Bombers, tres de la Policia Municipal, dos helicòpters i una ambulància del Sistema d'Emergències de Catalunya (SEM).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)