Convoquen vaga a Amazon pel Black Friday

Sindicats de treballadors d'Amazon han convocat vaga, ara per ara, a la planta de Sant Fernando d'Henares, a Madrid, durant el Black Friday (23 i 24 de novembre), el pont de la Puríssima (7, 8 i 9 de desembre) i també del 15 al 30 de desembre i el 3 de gener, que coincideix amb la campanya de compres de regals de Nadal i Reis.Aquesta convocatòria es presentarà oficialment a l'empresa i autoritats laborals en els propers dies, esperant que en la reunió de mediació obligatòria prèvia a la vaga es pugui evitar arribar novament a la paralització del centre, de vital importància a Europa per a la companyia. El conflicte obert ve de lluny. Els treballadors van engegar protestes el març de l'any, després que el gegant de la venda per internet informés de la "imposició laboral" del conveni de logística de Madrid.Els treballadors, doncs, intentaran aturar els enviaments de nou en unes dates clau com són el període nadalenc, inclòs el Black Friday, una de les jornades de major consum de tot l'any. L'aturada ha estat plantejada per CCOO i CGT.

