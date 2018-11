La Fundació La Caixa destina 26 milions en 75 ajuts a la investigació i innovació

La Fundació Bancària La Caixa ha entregat aquest dilluns 75 nous ajuts a la investigació, recerca i innovació en un acte a les seves oficines centrals de Barcelona. Podem crear materials nous amb propietats espectaculars? El fetge podria revelar el taló d’Aquil·les de la malària? Podem tractar el càncer induint l’envelliment cel·lular? Aquests són tres exemples de preguntes a les quals donaran resposta els investigadors seleccionats i que enguany rebran un total de 26 milions d'euros per tirar endavant els seus projectes.



Amb el lema “Questions for the future”, els 75 projectes seleccionats tenen un objectiu comú: el seu impacte social en un futur. A l’acte hi han participat Isidre Fainé, president de la fundació; Javier Solana, membre del patronat i del Consell Assessor d’Experts en Recerca de la fundació, i del ministre portuguès de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior Manuel Heitor.

Les ajudes es destinen basats en els tres pilars que té la Fundació La Caixa en l'àmbit de la recerca, investigació i innovació: la formació d’excel·lència i la promoció del talent, la investigació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut i la translació de la recerca del laboratori a l’empresa, aportant solucions per als ciutadans.“El nostre objectiu és que la societat sigui més justa, donant oportunitats a qui més ho necessita”, ha assegurat Isidre Fainé a l’inici de l’acte. “Ens proposem enviar un missatge a tothom: volem que la ciència sigui decisiva perquè volem que la societat sigui més justa i equitativa”, ha afegit.La fundació ha destinat en els darrers tres anys 70 milions d'euros en projectes d’investigació, dels quals 26 milions aquest 2018. De cara a l'any vinent volen augmentar notablement la contribució fins a 90 milions d'euros.

“Espanya té una xacra: que la seva investigació privada i pública és molt baixa comparat amb altres països. A la fundació volem canviar aquesta tendència”, ha explicat Javier Solana, que també ha fet referencia “al bon sistema de recerca que té Catalunya, basat en la cooperació i en l’ajuda”.El ministre espanyol de Ciència i Universitats, Pedro Duque, no ha pogut participar finalment a la cerimònia per motius d’agenda. Tot i això, ha deixat un missatge en vídeo agraint la tasca i “el compromís que fa la Fundació Bancària La Caixa per la recerca donant aquestes beques”.La gran majoria de projectes seleccionats estan vinculats a universitats, una gran part catalanes. “La universitat investiga, i perquè investiga, ensenya als estudiants”, ha dit Solana, que ha remarcat la feina de les universitats en la creació de nous científics i investigadors de molts àmbits com la biomedicina, biotecnologia, ecologia i ciències de la salut.Des de beques de postdoctorat, passant per projectes de recerca en biomedicina i salut i el programa CaixaImpulse –per centres de recerca sense ànim de lucre- són algunes de les tipologies d'ajuts que s'han concedit. “Volem que Espanya i Portugal siguin un centre important d’investigació a recerca. Aquestes ajudes són molt bones per començar a donar passes endavant”, ha declarat Manuel Heitor.La cerimònia ha conclòs amb l’entrega de diplomes per part de les autoritats als representants dels 75 projectes seleccionats.

