El cas Mercuri torna a asseure Manuel Bustos davant la jutge aquest dimarts

"Formen part d’un entramat delictiu que es desenvolupava de forma concertada, organitzada i continuada en el temps per servidors públics de l’Ajuntament de Sabadell i membres del PSC i el grup empresarial Vendex a través del seu entramat empresarial"

L'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos tornarà a passar aquest dimarts pel jutjat de Sabadell per a declarar en qualitat d'investigat pel cas Mercuri. Concretament, la jutge que instrueix el cas Mercuri, Beatriz Faura, l'ha citat a declarar acusat de formar part d’una entramat delictiu que va arreglar el concurs per adjudicar el servei de neteja i recollida de la brossa a la capital vallesana a l'empresa Smatsa, vinculada al Grup Vendex.Juntament amb Bustos, demà també estan citats a declarar el seu germà i exregidor Paco Bustos, així com l'exdirector d'Espai Públic, Xavier Izquierdo. La jutgessa també ha cridat a seure davant d'ella diversos responsables del PSC, entre ells els ja exregidors del PSC a Sabadell Anna Carrasco i Cristian Sánchez , que van renunciar un cop els van citar, i la directiva de Smatsa.En la interlocutòria, la jutgessa atribueix a aquesta organització diversos delictes, entre els quals contra l’administració pública, falsificació documental, frau electoral i blanqueig de capitals. Es tracta de la peça separada 28 del cas Mercuri, on la magistrada apunta que la investigació es va iniciar a partir de les presumptes irregularitats detectades en l’adjudicació del concurs públic per adjudicar el servei de la neteja viària i la recollida d’escombraries a Sabadell quan governava el socialista Manuel Bustos. En aquest procés l’adjudicatària va ser Smatsa, que forma part del Grup Vendex.En aquest sentit, la jutge observa “indicis de criminalitat, que no només corroboren els indicis inicials, sinó que a més han permès constatar que aquests formen part d’un entramat delictiu que es desenvolupava de forma concertada, organitzada i continuada en el temps per servidors públics de l’Ajuntament de Sabadell i membres del PSC i el grup empresarial Vendex a través del seu entramat empresarial”.Aquests indicis sorgeixen de la investigació fet amb l’escolta de converses telefòniques, però també per la declaració en seu judicial del testimonis, que han aportat dades al respecte. Faura apunta que l’entramat hauria operat, com a mínim, entre 2009 i 2012, constituint un “grup perfectament organitzat i concertat per a desenvolupar activitats il·licites amb el fi d’obtenir en favor seu un rèdit o benefici econòmic que afavoria, facilitava o organitzava l’adjudicació de serveis públics a alguna de les empreses del grup a l’Ajuntament de Sabadell (…) o altres ajuntaments governats pel PSC”.Així, s’oferien contraprestacions a canvi, com aportacions econòmiques o la retirada de multes de la zona blava, que gestionava Vendex. Però el més sonat seria l’aportació de 100.000 euros que el grup hauria fet d’amagat a la candidatura de Manuel Bustos per revalidar l’alcaldia l’any 2011, i que, segons l’interlocutòria, no s’hauria declarat ni comptabilitzat ni fiscalitzat.Així, els indicis apunten que l’organització estava liderada, amb consentiment de Manuel Bustos, pel llavors regidor d’espai públic i germà del també llavors alcalde, Paco Bustos, i el director de l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic, Xavier Izquierdo. També hi participaven el president del Grup Vendex, Gervasio Rolando, i el gerent de Smatsa, Eugenio Díaz.L’Ajuntament, ara per ara, no ha volgut pronunciar-se al respecte, tot i el procés que ha posat en marxa per analitzar la vinculació de Smatsa amb el consistori. El govern va iniciar una auditoria per determinar si hi havia irregularitats en la contractació feta l’any 2012, de la qual, ara per ara, ha demanat a Smatsa 3.493.527 euros en concepte per haver “pagat de més” els anys 2014, 2015 i 2016.Era la primera decisió després de desestimar les al·legacions sobre quatre dels cinc expedients que va presentar contra la concessionària. La concessionària, pel seu cantó, va dur el govern als jutjats, fent que declarés el mateix alcalde, Maties Serracant. No obstant, i després de diversos estira i arronsa entre les dues parts, les darreres novetats podrien impulsar l’Ajuntament a analitzar si realment es pot trencar el contracte de la concessió.

