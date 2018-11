Sánchez Llibre vol reforçar «l'accent català» a la CEOE i reincorporar la Cecot

"El futur comença avui", ha afirmat Josep Sánchez Llibre després de ser proclamat oficialment president de Foment del Treball pels propers quatre anys. El nou líder de la patronal ha estat l'únic candidat i ha fet una crida a la unitat de l'empresariat i a reconstruir esquerdes i tensions. Ha afirmat que un dels objectius bàsics del seu mandat serà treballar pel retorn de les empreses que han marxat de Catalunya , una tasca en què ha explicat que ja hi treballa de manera intensa.Ha expressat l'inici d'una nova etapa carecteritzada per un tarannà dialogant. Ha parlat de potenciar "l'accent català" al si de la patronal espanyola, la CEOE. I ha explicitat el desig d'una reincorporació de la Cecot al si de Foment - va ser expulsada en el darrer tram del mandat de Gay de Montellà -, respectant les normes internes de l'organització. També ha fet un gest envers la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, de la qual ha dit que mai la criticarà.Sánchez Llibre s'ha proposat que Foment sigui molt més influent davant de les administracions públiques, tant les espanyoles com a les institucions catalanes. Per això serà important llimar les greus tensions que s'han produït amb la Generalitat arran del procés. El nou president de Foment vol aprofitar el seu bagatge com a diputat al Congrés per teixir un ampli ventall de relacions i complicitats.El nou president ha defensat "l'orgull de ser empresari", proposant la celebració d'un Dia de l'Empresari, com les Nacions Unides van propugnar fa uns anys. Ha detallat algunes de les iniciatives que vol engegar: crear una Comissió Agenda 2030 per col·laborar en els disset objectius de l'ONU pel desenvolupament sostenible; crear un laboratori d'idees per crear opinió en la societat catalana i establir lligams amb àmbits fins ara aliens a l'empresariat; impulsar una comissió de finançament i salvament d'empreses per generar un marc de segona oportunitat, i plantejar una rebaixa dels costos energètics del teixit productiu català. En aquest sentit, ha aplaudit que PDECat i ERC hagin assumit una esmena de Foment i CEOE que van en aquesta línia.Sánchez Llibre ha fet una crida a preparar-se pels canvis de tendència en el cicle econòmic i per la incertesa que representen en l'escenari internacional fets com la política de Trump, els canvis en el panorama electoral a Alemanya, l'evolució d eles converses entre Londres i la UE pel Brexit o l'elecció de Bolsonaro al Brasil. Amb una sala de Foment plena, en presència del president sortint, Joaquim Gay de Montellà, Sánchez Llibre ha obert un temps nou en la principal organització patronal catalana.

