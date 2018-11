Producció local i gestió sostenible, les bases per a una nova política alimentària de país

El Consell Català de l’Alimentació posarà les bases d’una nova política alimentària de país basada en la producció local d’aliments i en la gestió sostenible del medi

- Continuar fomentant la qualitat i la seguretat dels aliments.

- Posar en valor els productes alimentaris catalans, inclosos els d’una qualitat diferenciada, els de proximitat i els produïts de forma ecològica.

- Afavorir l’equilibri, la transparència i les sinergies positives en tota la cadena alimentària.

- Fomentar la sostenibilitat, la responsabilitat social i la lluita contra el malbaratament d’aliments.

- Promocionar la dieta mediterrània i fomentar en la ciutadania hàbits alimentaris saludables.

El nou pla de gastronomia de Catalunya

Un obrador d'embotit. Foto: Adrià Costa

Catalunya compta amb tots els ingredients necessaris per obtenir la millor gastronomia: un territori i un paisatge tan diversos com les cuines que s'hi conserven, alguns dels millors cuiners del món i productes de qualitat, variats i de temporada. Properament es presentarà el pla de gastronomia de Catalunya, una eina que ha de servir per definir el relat del sector agroalimentari català basat en tres eixos: productes, gastronomia i territori. Ha de ser elaborat comptant amb tots els actors, tant productors com restauradors. Aquesta eina ha de contemplar accions que ajudin a donar més visibilitat al sector primari, ja que aquest és imprescindible per fer créixer l'economia catalana i assegurar-nos la nostra alimentació en un futur.

Cap a una llei d’espais agraris

Una segadora treballant en un camp d'Osona. Foto: Adrià Costa

Per tal de poder produir aliments de manera sostenible i respectuosa amb el medi, al ple del Parlament s'ha presentat la proposició de llei d'espais agraris , llargament reclamada. Amb aquesta norma es pretén establir la definició, planificació i gestió dels espais agraris catalans, vitals per assegurar la capacitat productiva del camp. La llei pretén assegurar la capacitat productiva del camp, donar seguretat jurídica a aquells productors que treballen la terra i assegurar la competitivitat de les explotacions, garantir un territori dinàmic i cohesionat i lluitar contra les terres en desús i avançar cap a un banc de terres i facilitar el relleu generacional.

El sector primari i el consum de proximitat com a base imprescindible per una alimentació saludable i de qualitat. Aquest és el missatge que vol transmetre a la ciutadania el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació , que posa al centre de les seves polítiques pagesos, ramaders i pescadors. Recuperar elements de temporada a la nostra dieta i apostar pel sector primari del país és imprescindible per fer créixer l’economia catalana i assegurar l'alimentació dels seus ciutadans en un futur. De fet, cuidar l'alimentació és, per al Departament, cuidar l’economia catalana i, conseqüentment, el país.Per fer front a aquests reptes del sector agroalimentari és necessari disposar d’una estructura forta, integrada i col·laborativa, que generi acords i tingui capacitat innovadora. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya reactivarà el Consell Català de l’Alimentació, constituït ara fa un any per la consellera Meritxell Serret i aturat per l’impàs provocat pel 155.Aquest òrgan, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha de ser un fòrum d’anàlisi, debat i proposta sobre les qüestions relacionades amb les polítiques agroalimentàries: els reptes socials, ambientals, empresarials i tecnològics. A més, actuarà com a observatori de l’agroalimentació per proposar les mesures necessàries per a l’aprofitament de totes les oportunitats dels mercats i per oferir les millors condicions de qualitat i sostenibilitat.El Consell Català de l’Alimentació posarà les bases d’una nova política alimentària de país basada en la producció local d’aliments i en la gestió sostenible del medi, i que fomenti el dinamisme, el relleu generacional, la cohesió socioeconòmica de totes les comarques i que reforci la sobirania alimentària. Aquest òrgan també ha de posar les bases per definir un Pacte Nacional per la Política Alimentària de Catalunya. L’objectiu és estimular les bases per una alimentació de qualitat que creï confiança en el consumidor i impulsi la gastronomia catalana.En formaran part tots els agents de la cadena alimentària, és a dir, representants de les associacions i entitats relacionades amb l’alimentació a Catalunya, des dels consumidors fins a les organitzacions professionals agràries més representatives, les institucions i els col·legis professionals relacionats.El Consell permetrà impulsar una política alimentària global i transversal que respongui a les demandes dels consumidors i alhora potenciï el teixit productiu català. Amb aquesta visió, proposarà actuacions per:Segons la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, aquest serà “un òrgan estratègic per a orientar i afavorir l’equilibri i la transparència en les relacions de la cadena alimentària”. Per Jordà, la base és poder treballar amb la participació de tots els sectors implicats a través de la governança republicana, és a dir, a través de la cogestió.El Consell Català de l’Alimentació ha de ser una eina de país per a una alimentació segura i saludable per a tothom i ha de reforçar el clúster agroalimentari de Catalunya.

