L'Ajuntament de Barcelona es querella contra sis jutges per empresonar persones LGTBI durant el franquisme

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns una querella contra sis magistrats que van empresonar més de 550 persones LGTBI entre el 1956 i el 1977. Els empresonaments es van ordenar en el marc de la llei de Vagos y maleantes i de la de Peligrosidad y rehabilitación social. Ara, el consistori vol exigir responsabilitats per l'entrada a la presó d'aquesta gairebé sis centenars de persones, que van ser tancades a la presó Model.La querella forma part del "litigi estratègic" presentat per l'Ajuntament, que ja s'ha personat en la querella argentina contra els crims del franquisme, a la relativa als bombardejos de l'aviació italiana sobre la ciutat durant la Guerra Civil i a dues querelles més per crims comesos durant el tardofranquisme.A més, el consistori preveu activar durant els pròxims mesos una comissió de valoració de les víctimes del tardofranquisme, que vol reconèixer persones que van patir violacions dels seus drets entre el 1960 i el 1978.

