Collboni avisa Torra que no aprovar els pressupostos implica tornar a la via de la confrontació

El president del grup municipal del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat avui als partits independentistes amb representació al Congrés dels Diputats que votin a favor dels pressupostos de Pedro Sánchez. Collboni ha insistit a desvincular la proposta de comptes del president espanyol de la situació dels presos polítics catalans. "Ens sembla un greu error condicionar l'aprovació d'un dels pressupostos més socials d'aquest país a un judici que ni tan sols ha començat", ha assegurat. El president del grup municipal socialista també ha llançat un avís al president de la Generalitat, Quim Torra: un no als pressupostos suposaria tornar a la "via morta" de la confrontació.En canvi, segons Collboni, si els partits independentistes donen suport als comptes suposaria donar llum verda a un salari mínim de 900 euros, donar garanties als pensionistes i revertir les retallades fetes per anteriors governs.A més, el líder socialista ha lligat una hipotètica aprovació dels pressupostos a la possibilitat de mantenir oberta "la via del diàleg" entre la Generalitat i la Moncloa. "El que hauríem de preguntar a Torra i als independentistes és si prefereixen un govern presidit per Sánchez a la recerca d'una solució o un govern presidit per Rivera o Casado amb el suport de Vox que busqui la confrontació amb Catalunya".Tot i això, Collboni ha evitat pronunciar-se sobre un possible avançament electoral en cas que el PSOE no aconsegueixi els suports necessaris per aprovar els pressupostos.

