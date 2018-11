Cospedal abandona l'executiva del PP arran de les gravacions amb Villarejo

María Dolores de Cospedal ha anunciat que abandona l'executiva del PP arran de les publicacions de converses seves amb l'excomissari José Manuel Villarejo que han aparegut aquests últims dies. L'exdirigent popular, però, mantindrà el seu escó al Congrés. El president del PP, Pablo Casado, va assegurar fa pocs dies que Cospedal "no havia mentit" en la seva relació amb Villarejo.Segons ha transcendit avui, l'exsecretària general del PP va reunir-se el 2009 amb el comissari i aquest li va suggerir que investiguessin el germà d'Alfredo Pérez Rubalcaba, llavors mà dreta del president José Luís Rodríguez Zapatero.Villarejo va dir que el seu "punt dèbil" era una relació amb la propietària de l'agència de detectius Metodo 3 (la mateixa que va gravar les converses al restaurant la Camarga de Barcelona) i que freqüentava un prostíbul de Madrid. Per això, li va encarregar un dossier pagat amb diners del PP per tenir informació compromesa del germà del seu adversari polític. En àudios anteriors publicats també en aquest digital, consta com l'exsecretària general del PP, va encarregar al comissari Villarejo investigar al seu company del PP andalús, Javier Arenas, a través de la fundació Estudis Europeus, que també apareixia a les primeres investigacions de la Gürtel. La feina li va encarregar el marit de Cospedal, Ignacio López del Hierro.

