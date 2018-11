El TC revisarà la decisió del Suprem sobre la suspensió de Sànchez, Rull i Turull

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara que Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han presentat contra l'auto del 30 de juliol del 2018, dictat per la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem. En un recurs, els presos polítics reclamaven anul·lar la resolució del Suprem que determinava la seva suspensió com a diputats al Parlament de Catalunya, en virtut de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal.En aquest cas, el Constitucional considera que aquest debat té una "especial transcendència constitucional" perquè planteja una problema que "afecta una faceta d'un dret fonamental" sobre el qual, segons precisen, encara no hi ha doctrina.Per altra banda, el Constitucional també ha admès a tràmit -esgrimint els mateixos motius- el recurs interposat per Jaume Cabré Fabré, contra el mateix auto del Suprem que suspenia del càrrec a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Rull i Sànchez. En aquest cas, el recurrent al·legava una possible vulneració del seu dret a participar en assumptes públics per mitjà dels seus representats escollits a les urnes.El TC també ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat pel grup parlamentari del PSC i Units per Avançar contra l'acord de la mesa del 8 d'octubre del 2018 que va permetre el vot delegat de diversos diputats suspesos. En aquest sentit, el PSC considera que, el fet que la mesa es negués a reconsiderar-ho, pot haver suposat una "lesió del dret a exercir el càrrec públic en condicions d'igualtat" i "sense pertorbacions legítimes", conforme a la llei.

Admissió a tràmit del Tribunal Constitucional dels recursos de Sànchez, Rull i Turull by naciodigital on Scribd

