Més de 23,5 milions per preservar 200 elements de patrimoni

Coincidint amb l’ Any Europeu del Patrimoni Cultural , que se celebra aquest any, la Diputació de Barcelona destina més de 23.586.000 euros a preservar el patrimoni arquitectònic de la demarcació, mitjançant obres de consolidació, reforma i rehabilitació d’edificis monumentals i jaciments arqueològics. Aquesta és la inversió més important feta, en un sol any, per la Diputació de Barcelona en actuacions del servei de patrimoni arquitectònic local (SPAL).Pel president de la Diputació, Marc Castells, es tracta d' una “aposta sense precedents, de les més importants a nivell econòmic”, una inversió que repercutirà a tot el territori de la demarcació de Barcelona i “permetrà un retorn econòmic i social en base a la generació d’activitat econòmica, vinculada a la recuperació arquitectònica, però alhora també permetrà, en base a la identitat local dels municipis, crear rutes, crear relats que permetin fer arribar, en aquests municipis, gent d’arreu del territori que els vulgui conèixer i visitar”.A més, assegura que aquesta inversió generarà economies vinculades al món del turisme i “provocarà un benefici colateral extraordinari” pel fet “que molts d’aquests béns que la Diputació ajudarà a restaurar podran ser utilitzats”.El programa, dotat amb més de 23,5 milions d'euros, dona suport econòmic a 201 actuacions de les 12 comarques de la demarcació, donant una subvenció del 100% de l’import sol·licitat. El suport té la finalitat de garantir la pervivència del patrimoni arquitectònic i arqueològic local per tal de poder-lo usar o millorar-ne l’ús actual. Aquest programa, inclòs dins del pla xarxa de govern locals 2016-2019, també ha comptat amb un reconeixement específic als petits municipis, de fins a 1.000 habitants, i que consisteix en assistència tècnica i jurídica especialitzada.El suport de la Diputació de Barcelona al patrimoni arquitectònic no és nou. Fa més de cent anys (1904), Enric Prat de la Riba va crear el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), conegut antigament com a Servei de Catalogació i Conservació de Monuments., la llista completa amb els 201 elements patrimonials finançats per l'Ajuntament.

