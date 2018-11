Els comuns veuen «molt complicat» avalar els comptes del Govern si no hi ha acord a l'Estat

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha admès que si el Congrés no aprova els pressupostos generals de l'Estat pactats entre el PSOE i Podem serà "molt complicat" que hi hagi uns comptes a Catalunya. El president de al Generalitat, Quim Torra, va anunciar divendres des de Lledoners - un cop conegudes les peticions de presó de la Fiscalia - que l'independentisme no faria costat als pressupostos de Pedro Sánchez En roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, Mena ha afirmat que els comuns no avalaran uns números que no siguin "socials" i "progressistes". Així, ha constatat que si els comptes catalans no compten amb els nous recursos econòmics que contempla l'acord entre les dues formacions, "serà molt difícil poder fer política social al país".En aquest sentit, Mena ha preguntat als independentistes amb que ajudaria als polítics presos una pròrroga dels actuals números, elaborats per l'anterior govern espanyol del PP.

