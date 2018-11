ERC diu que presentarà uns pressupostos que «dificultaran el no» a comuns i la CUP

ERC ha tornat a insistir aquest dilluns que, després de la duresa de les peticions de la Fiscalia contra els presos polítics, el "no" als pressupostos generals de l'Estat és "claríssim". Tot i això, els republicans aspiren a aprovar els de la Generalitat de la mà dels comuns i de la CUP encara que els primers hagin dit que difícilment entraran en l'equació si no es dona suport als comptes estatals i que els segons se n'hagin desmarcat des del principi. "Estem construint uns pressupostos que posin aquest no molt difícil", ha assegurat el president del grup republicà, Sergi Sabrià.De fet, el portaveu de Catalunya en Comú i diputat d'En Comú Podem al Congrés, Joan Mena, ha afirmat que veu "molt complicat" que els comuns s'avinguin a avalar els comptes de la Generalitat si els independentistes s'inhibeixen dels de Pedro Sánchez. Aquesta actitud, ha subratllat Sabrià, no farà de canviar de parer ERC, que assegura que està "treballant per fer uns bons pressupostos" i que esperen aprovar-los amb una "majoria consistent".Sabrià ha volgut deixar clar que la justícia espanyola "s'ha expressat amb molta virulència" i que no s'ha produït cap avenç a l'hora de crear una taula de negociació per parlar del futur de Catalunya, fet pel qual considera que no es donen les condicions per parlar amb el PSOE dels pressupostos de l'Estat. Com ja van fer els independentistes divendres, el dirigent republicà ha insistit que el judici sobre l'1-O és una "farsa" construïda sobre un "relat inventat", uns delictes que "no existeixen" i una "instrucció irregular".Sobre la negativa del líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, a visitar els presos polítics, Sabrià ha assegurat que aquesta era una reposta esperada: "Se'ns feia molt difícil pensar que fossin capaços de mirar als ulls dels nostres presos".

