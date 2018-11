Colau i Iglesias reclamaran la paternitat de les mesures socials dels pressupostos a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, seran diumenge vinent les estrelles d'un acte a Barcelona convocat amb una clara intenció: reclamar per al seu àmbit polític la paternitat de la proposta de pressupostos generals de l'Estat pactada amb el PSOE. I, molt particularment, de les mesures socials que inclouen aquests comptes.La intenció es fa evident ja des de la convocatòria. "Apujar el Salari Mínim, regular els lloguers, dignificar les pensions. Ara és possible!", afirma Barcelona en Comú en la seva crida a participar en el míting, difosa per les xarxes socials . "Ara és possible seguir construint les polítiques de canvi. Ara és possible apujar salaris, dignificar pensions, congelar tarifes i regular els lloguers", afegeixen.L'acte arriba mentre és sobre la taula la proposta de pressupostos acordada l'11 d'octubre entre el PSOE i Podem, que el govern espanyol va presentar com a "molt beneficiosos per a Catalunya", xifrant-ne aquest benefici en 2.200 milions d'euros. Tots dos partits necessiten el suport de les formacions independentistes -i del PNB- per tirar endavant els comptes. I mentre Colau insisteix a proposar un acord a tres bandes a l'Ajuntament de Barcelona, el Parlament i el Congrés, per aprovar els respectius pressupostos.En aquest sentit, l'acte de diumenge incrementa la pressió cap al PDECat i ERC -tot i que el president Quim Torra ja va anunciar que no els votaran , després que es confirmés que la Fiscalia acusa per rebel·lió els líders independentistes processats per l'1-O-. Però encara respon més a la intenció de remarcar que la proposta de comptes -i les mesures socials que inclouen- és obra de Podem i el seu àmbit, i a una pugna amb els socialistes per atribuir-se aquest mèrit. Sempre, amb la vista posada en les eleccions municipals del maig de l'any vinent.En aquest sentit, l'acte tindrà lloc en un ben significatiu: al districte barceloní de Nou Barris, tradicional feu del PSC durant l'època d'hegemonia socialista al consistori, i un dels principals graners de vots de Colau -el segon districte amb més vot a BComú- en els comicis del 2015.

