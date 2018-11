Ciutadans i Vox redoblen la pressió a Sánchez per evitar indults als presos polítics

Ciutadans i Vox redoblen la pressió contra el govern de Pedro Sánchez per evitar possibles indults als presos polítics un cop surti la sentència del Suprem. Totes dues formacions han convocat manifestacions a Madrid per als pròxims dies. La de Ciutadans serà el dia 24 de novembre sota el lema "Sí a la Justícia, no als indults", i la de Vox, una setmana després, l'1 de desembre, contra "la impunitat dels colpistes".Albert Rivera fa dies que denuncia una estratègia del PSOE per indultar els presos polítics. En la sessió de control al Congrés la setmana passada, el dirigent espanyolista va preguntar a Sánchez si indultaria els presos i el president espanyol va evitar aclarir-ho. Ahir, en un acte al municipi navarrès d'Altsasu, Rivera va exigir al dirigent socialista que no se salti la justícia "amb un indult del segle XIX" i va qualificar aquest mecanisme d'"immoral".En l'acte d'Altsasu també hi va assistir Vox. La formació ultra ha presentat avui oficialment l'escrit d'acusació contra els presos independentistes i ha aprofitat per confirmar la convocatòria d'una manifestació a la plaça Colon, un espai a la capital espanyola presidit per una gran bandera espanyola. De fet, ha convidat el PP i Ciutadans a sumar-s'hi. Des de les portes del Suprem, el lider ultra Santiago Abascal ha criticat el govern de Sánchez perquè, diu, està ocultant "les hipoteques dels seus socis", fent referència als partits independentistes.

