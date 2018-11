Els joves que fumen porros recuperen memòria un mes després de deixar-los

L'estudi conclou que "els adolescents aprenen millor quan no consumeixen cànnabis"

El consum de cannabis afecta negativament la memòria i la capacitat d'aprenentatge de joves i adolescents. La bona notícia és que la memòria dels adolescents consumidors millora "ràpidament" quan deixen el cànnabis, segons un estudi realitzat a l'Hospital General de Massachusetts (EUA) i publicat a Journal of Clinical Psychiatry Segons aquest estudi, un mes d'abstinència del consum de cànnabis dona com a resultat una millora que es pot mesurar en les funcions de la memòria importants per a l'aprenentatge entre els adolescents i joves adults que consumien cànnabis regularment. L'estudi és un dels primers a realitzar un seguiment prospectiu al llarg del temps dels canvis en la funció cognitiva associats amb la interrupció del consum de cànnabis entre consumidors regulars, segons els autors"Les nostres troballes proporcionen mostres de dues evidències convincents", afirma l'autor principal de l'article, Randi Schuster. "La primera és que els adolescents aprenen millor quan no consumeixen cànnabis. La segona, que és la bona notícia de la història, és que almenys algunes de les deficiències associades amb el consum de cànnabis no són permanents i, de fet, milloren prou ràpidament després que s'atura el consum de cànnabis", afegeix.En l'estudi van participar 88 consumidors habituals de cànnabis -almenys, un cop per setmana- d'entre 16 i 25 anys de l'àrea de Boston. Els investigadors els van dividir aleatòriament en dos grups: un que va seguir amb el seu consum habitual, i un altre que va abstenir-se'n durant quatre setmanes.Els investigadors van sotmetre els joves participants en l'estudi a proves cognitives de memòria, i aquestes van donar millors resultats -específicament, pel que fa a la capacitat d'aprendre i recordar informació nova- només entre aquells que van deixar de consumir cànnabis. Aquesta millora, a més, es va produir de forma més significativa durant la primera setmana d'abstinència. Un mes d'abstinència de cànnabis no es va associar amb millores en l'atenció, i cap aspecte del funcionament cognitiu va millorar entre els que van continuar consumint cànnabis.Un estudi de 2016 del mateix equip d'investigació va trobar que els consumidors de cànnabis de 16 anys o menys tenien dificultats per aprendre nova informació, un problema que no es va observar en els consumidors de 17 anys o més. L'estudi actual és el primer a poder determinar no només la millora cognitiva sinó també quan durant l'abstinència és detectable aquesta millora, segons els autors.

