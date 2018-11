Albiol rebutja visitar els presos: «El seu xou no és el meu»

No voy a ir a ninguna cárcel a visitar a los independentistas presos, prestándome a su circo mediático y frivolizando con su propia situación.Y digo mediático porque han enviado la carta a los medios antes que a nadie. Su show, no es el mío @lavanguardia https://t.co/rdvNlPz6Pz — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 5 de novembre de 2018

L'encara president del PPC, Xavier García Albiol, ha rebutjat la invitació dels presos polítics Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull, per visitar-los al centre penitenciari de Lledoners, on estan a presó preventiva pel cas de l'1-O.Ho ha dit a través de Twitter, assegurant que "no anirà a cap presó a visitar als independentistes presos". "El seu show no és el meu", ha piulat, tot afegint que anar a la presó suposaria "prestar-se al seu circ mediàtic i frivolitzant amb la seva pròpia situació". "I dic mediàtic perquè ha enviat la carta als mitjans abans que a ningú", ha retret per a acabar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)