El fort temporal deixa almenys 30 morts a Itàlia en només una setmana

Un fort temporal està colpejant Itàlia i ha causat la mort d'almenys 30 persones en només una setmana. Dotze persones van morir diumenge a la regió de Palerm, a l'illa de Sicília (Itàlia) a causa de les fortes pluges de les darreres hores.Entre els morts de Sicília, nou pertanyien a una mateixa família que vivia a la localitat de Casteldaccia, on el riu Milicia s'ha desbordat i ha inundat les cases veïnes. Segons la premsa local, les víctimes, entre les quals hi ha tres nens d'1, 3 i 15 anys, han mort ofegades a les habitacions de casa seva quan el desbordament del riu les ha inundat.El virulent temporal es tracta d'una pertorbació situada sobre Còrsega i Sardenya que va enviant fronts de pluja. El diumenge es van activar els avisos de nivell taronja per les regions del sud d'Itàlia i està previst que el primer ministre, Giuseppe Conte, visiti Sicília aquest dilluns.Conte ha dit al seu compte de Twitter que està en "permanent contacte" amb el Departament de Protecció Civil per tenir "constants actualitzacions sobre la situació dramàtica" que pateixen les regions del nord del país.

