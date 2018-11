Detinguda una regidora de la CUP de Reus per no anar a declarar als jutjats

La regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, ha estat detinguda aquest dilluns per haver plantat el jutge, que l'acusa d'un delicte d'odi després de ser denunciada pel grup municipal de Cs.Quadrada va assegurar que no respondria al "joc pervers" de la formació taronja, a qui va acusar de voler portar la confrontació política al terreny personal. Els fets pels quals s'investiga la regidora es remunten a la jornada de vaga del 3 d'octubre de l'any passat.La detenció no agafa per sorpresa a la CUP ja que Quadrada havia plantat dos cops al jutge -el darrer, dimecres passat, 31 d'octubre. És per això que, en aquesta tercera ocasió, ja s'ha emès automàticament la detenció de la regidora cupaire. Agents dels Mossos d'Esquadra l'han detinguda a casa seva a dos quarts de nou del matí i l'han portat fins a comissaria de Reus per, posteriorment, ser traslladada als jutjats on s'ha convocat una concentració de suport.La formació ha cridat a mobilitzar-se al davant dels jutjats de Reus aquest matí de dilluns.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)