El Govern presentarà els pressupostos en un mes

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha afirmat que aproximadament en un mes presentarà els pressupostos per a l'any que bé. En una entrevista a Els Matins de TV3 , Aragonès ha insistit que el marge per fer canvis en la fiscalitat està "molt esgotat" tot i que no ha tancat la porta a parlar-ne amb els grups parlamentaris. "Si volen entrar a la negociació, en podem parlar, tot i que vull recordar que hem fet un llarg recorregut en fiscalitat", ha argumentat.Sobre els suports als pressupostos, Aragonès no renuncia a negociar amb la CUP i ha defensat que són uns comptes "bons". Així mateix, ha assenyalat que ha altres forces d'esquerres que podrien participar en els pressupostos per a l'any que ve.Aragonès ha recordat que en els darrers anys s'ha recuperat l'impost al patrimoni, s'ha creat l'impost sobre els habitatges buits i s'ha avançat en fiscalitat ambiental. En aquest context, ha afirmat que sempre es pot revisar però advertint que "el marge està pràcticament esgotat".

