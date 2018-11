L'atur augmenta de 10.841 persones durant l'octubre

El nombre d’inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya a l’octubre s’ha situat en 391.197 persones, cosa que suposa 10.853 aturats més que al setembre, el 2,85% més, segons les dades publicades aquest matí pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social . En termes anuals, Les persones sense feina a Catalunya han disminuït de 23.874 actius en relació amb l’octubre del 2017, el 5,75% menys, cosa que suposa encadenar 64 mesos de descensos anuals de l’atur, des del juliol del 2013, fa més de cinc anys. Tradicionalment, l’atur a l’octubre augmenta per la fi de dels contractes temporals de la temporada d’estiu. En la sèrie del ministeri que comença el 1996 només hi ha tres mesos d’octubre a Catalunya on l’atur ha disminuït (2007, 2005 i 2004).Les dades de l’atur indiquen que l’augment de l’atur aquest mes d’octubre ha estat per sota de l’increment que es va registrar en aquest mes l’any passat (14.698 aturats més) però per sobre del creixement de la desocupació que es va registrar l’octubre del 2016 (7.325).A Catalunya, a tots els sectors d’activitat l’atur augmenta menys a la construcció amb el mateix comportament que a l’estat espanyol. En el cas de Catalunya, el sector agrari veu augmentar en 1.076 persones el nombre d’aturats, el 13,13%.Les empreses industrials es deixen 525 llocs de treball a l’octubre, l’1,20% menys que al setembre, mentre que en el sector serveis, on es concentra el gruix de la contractació de la temporada d’estiu, el nombre d’aturats creix de 9.502 persones, el 3,52% més.En relació amb el nombre de contractes signats a Catalunya a l’octubre, la xifra se situa en 331.766 contractes, 33.917 més que el mateix mes de l’any passat, l’11,39% més. La sèrie indica que es tracta del major nombre de contractes en un mes d’octubre que s’ha signat des de l’inici de la sèrie l’any 2005.Un fet rellevant de la contractació de l’octubre és que el nombre de contractes indefinits signats a l’octubre, 49.950, és la major xifra de contractes fixos signats en qualsevol mes des de l’octubre del 2007 (53.331). En relació amb l’octubre de l’any passat, el nombre de contractes indefinits ha augmentat de 8.912 unitats, el 21,72% més en termes anuals.En relació amb els contractes temporals, el nombre de signatures va ser de 281.816 unitats, 25.005 més que fa un any, el 9,74% més. Es tracta del major nombre de contractes temporals signats en un mes d’octubre des del començament de la sèrie històrica el 2005.A Barcelona, el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a l’octubre es va situar en 285.345 persones, 3.939 aturats més que al setembre, l’1,4% més. En relació amb l’any passat, el nombre de persones a l’atur ha disminuït de 17.843 persones, el 5,89% menys i com en el cas de Catalunya la demarcació de Barcelona acumula 64 mesos de caigudes interanuals de l’atur.A Girona, el nombre de persones inscrites al SOC a l’octubre es va situar en 37.419 aturats, 2.669 més que al setembre, el 7,68% més. En relació amb l’any passat, el nombre de persones a l’atur ha disminuït de 2.746 persones, el 6,84% menys. Girona encadena 63 mesos de caigudes interanuals de l’atur, des de l’agost del 2013.A Lleida, el nombre de persones inscrites al SOC a l’octubre es va situar en 21.348 aturats, 1.931 més que al setembre, el 9,94% més. En relació amb l’any passat, el nombre de persones a l’atur ha augmentat de 82 persones, el 0,39% més. Els últims sis mesos, les comarques lleidatanes encadenen augments de l’atur en termes anuals.A Tarragona, el nombre de persones inscrites al SOC a l’octubre es va situar en 47.085 aturats, 2.314 més que al setembre, el 5,17% més. En relació amb l’any passat, el nombre de persones a l’atur ha disminuït de 3.367 persones, el 6,67% menys. Tarragona encadena 64 mesos de caigudes interanuals de l’atur.A l’estat espanyol, el nombre de persones inscrites a l’atur es va situar en 3.254.703 persones, 52.195 desocupats més que al setembre. En relació amb l’octubre de l’any passat, el nombre de persones sense feina ha disminuït a l’octubre de 212.323 persones, el 6,12% menys.Les dades de l’atur del mes d’octubre publicades aquest dilluns indiquen que dels 380.344 aturats que ho havia a Catalunya al setembre, només 212.424 aturats rebien algun tipus de prestació econòmica, ja sigui contributiva o en forma de subsidi, el 55,85% del total.

