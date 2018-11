​Detingut un avi de València que abusava sexualment de les seves dues netes menors

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut a València un home de 60 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, després d'estar acusat d' abusar sexualment durant 10 mesos de dues de les seves netes menors d’edat.Les investigacions es van iniciar fa una setmana, quan la policia va tenir coneixement que una menor havia estat derivada pel seu metge a un hospital perquè havia patit abusos sexuals. Un cop a l’hospital, els agents van descobrir que la menor havia explicat la nit anterior a la seva mare, després d’un malson, que el seu avi li hauria “xupat i tocat la zona vaginal” i ella li hauria fet fel·lacions.Segons sembla, aquests episodis passaven de manera habitual, en ocasions dos cops per setmana, quan es desplaçaven amb el vehicle del seu avi. A vegades anava amb les dues netes i en d’altres amb una de sola.Tot apunta que els oferia diners que els mostrava abans i els manifestava que si ho feien els el donaria. També els advertia que si ho deien al seu pare el “matarien” i elles haurien d’anar a un centre de menors.En saber que estava sent buscat per la policia, l’acusat es va presentar voluntàriament a les dependències policials on va ser detingut. L’home, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

