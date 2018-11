Els presos conviden Arrimadas i Albiol a visitar-los per comprovar si tenen privilegis

"Ens agradaria que ens visitessin a Lledoners on podran comprovar de primera mà si som uns presos amb privilegis"

Els presos polítics de Lledoners han enviata quest dilluns una carta als màxims dirigents de Ciutadans i el PP a Catalunya, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol, per convidar-los a la presó per comprovar si tenen o no "privilegis", tal com ha avançat Rac1 . "Per les afirmacions que els hem sentit dir a través dels mitjans de comunicació, és evident que vostès només poden parlar des del desconeixement", diu el text.Els líders independentistes critiquen les acusacions dels partits unionistes. "Ens agradaria que ens visitessin a Lledoners, on podran comprovar de primera mà si som uns presos amb privilegis", diu la carta. Recorden, també, que Arrimadas i Albiol són autoritats i tenen la possibilitat de visitar els centres penitenciaris i parlar amb els interns.Per acabar, afegeixen que estan segurs que es líders unionistes consideraran aviat aquesta invitació, tenint en compte l'interès que han posat en assegurar que tenen privilegis."Per les afirmacions que els hem sentit dir a través dels mitjans de comunicació, és evident que vostès només poden parlar des del desconeixement. Per aquest motiu, i en la mesura que vostès són càrrecs institucionals facultats per visitar un centre penitenciari si ho desitgen, ens agradaria que ens visitessin a Lledoners on podran comprovar de primera mà si som uns presos amb privilegis, bé sigui parlant amb nosaltres mateixos, bé sigui parlant amb altres interns del centre amb els quals convivim diàriament", afegeixen.La carta està signada conjuntament per Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Joaquim Forn.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)