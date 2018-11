Berga ja és el municipi més gran de Catalunya que fa el porta a porta

Recollida porta a porta a la Valldan. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Bujols i bosses grogues d'envasos s'han deixat ordenadament davant de molts portals. A la imatge, al passeig de la Indústria. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

En Jordi i en Roger, dos veïns de Berga que preparaven bossa i cubell aquest vespre. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Cubells i bosses d'envasos al barri de Santa Eulàlia. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Molts veïns han deixat els cubells i les bosses preparades des de primera hora del vespre. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Foto d'equip de Tractaments Ecològics, Spora i el conseller comarcal de Medi Ambient, Francesc Xavier Francàs, abans de començar la recollida porta a porta. Foto: Spora

Bosses de brossa fora de lloc. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Berga s'ha convertit aquest diumenge a les 10 del vespre en el municipi més gran de Catalunya que implanta el porta a porta. Quatre rutes de camions treballen aquesta nit per completar la primera recollida d'orgànica i envasos a la capital del Berguedà. Els bujols han anat apareixent des de primera hora del vespre als portals d'habitatges i blocs de pisos de la ciutat.Els contenidors de rebuig (els de color verd fosc) van treure's definitivament dels carrers de Berga la matinada de dissabte a diumenge, una tasca que va portar a terme l'empresa concessionària del servei, Tractaments Ecològics. També van retirar de la via pública els diversos estris voluminosos, entre els quals mobles i electrodomèstics, que havien estat abandonats pels veïns.En els punts on han quedat els contenidors de vidre, aquesta nit de diumenge encara podien trobar-se bosses d'escombraries. Malgrat tot, la imatge de l'arrencada del porta a porta a la capital de comarca ha estat sobretot la dels bujols d'orgànica i bosses d'envasos ben arrenglerats davant un bon nombre de llars. Avià i Vilada, també a la comarca del Berguedà, han iniciat igualment el porta a porta aquest 4 de novembre.Segons fonts del Consell Comarcal del Berguedà, en els municipis on el nou sistema es va implementar fa quinze dies (Bagà, La Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Olvan, Casserres, Puig-reig i Gironella), la recollida selectiva ha passat d'obtenir percentatges del 20% i el 30% a pujar fins al 70%. A Berga fins al moment s'han repartit gairebé 7.000 kits per tal d'implementar el nou sistema. Així mateix, l'empresa Spora, encarregada del desplegament del porta a porta, tenia previst acabar de repartir els cubells als blocs de pisos aquest dissabte passat, i també atendre les incidències amb grans productors (botigues, bars, restaurants i empreses de diferent tipus) que encara no hagin rebut el material.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)