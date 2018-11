Dilluns de pluja, tempestes i neu

Avís per intensitat de pluja (migdia-tarda)



- Barcelonès

- Valles Occidental

- Baix Llobregat

- Alt Penedès

- Baix Penedès

- Garraf

- Tarragonès

- Alt Camp

- Baix Camp

- Priorat

- Ribera d'Ebre

- Baix Ebre

- Montsià



Avís per intensitat de pluja (vespre-nit)



- Garraf

- Alt Penedès

- Baix Llobregat

- Barcelonès

- Vallès Occidental

- Vallès Oriental

- Maresme

- Selva



Dilluns amb notable canvi de temps que portarà pluja, tempestes i neu a cotes altes. Les precipitacions avançaran de sud a nord al llarg de la jornada i seran localment abundants. La inestabilitat es mantindrà de cara a dimarts i s'espera una setmana més aviat fresca.Les primeres precipitacions començaran entre les 9 i les 11 de matí a l'extrem sud del Principat. També podrà ploure en punts del vessant sud del Pirineu. Progressivament, aniran avançant de sud cap a nord i acabaran afectant la pràctica totalitat de les comarques catalanes. En el cas del quadrant nord-est, on es poden mantenir fins demà, no arribaran fins a la tarda-vespre.En punts del Prepirineu, del Pirineu, la serra de Prades, el Montseny i altres punts del Prelitoral es poden acumular fins a 50-70 litres. De fet, a les comarques litorals i prelitorals és on pot ploure amb més intensitat i el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de risc per pluja intensa La cota de neu començarà alta –per sobre els 2.000 metres- però al final del dia es pot situar als 1.500. Demà, encara pot baixar una mica més fins als 1.300. L'acumulació de neu pot tornar a ser notable i en alguns punts del vessant sud del Pirineu i del Prepirineu superar els 30-40 centímetres de neu nova.

