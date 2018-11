La carta del president del Suprem al jutge de l'1-O mort: «Vas canviar la història del nostre país»

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i alhora del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha considerat que al jutge que investigava els preparatius del referèndum de l'1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, va canviar "el rumb de la història" de l'estat espanyol, en decidir emprendre una carrera judicial. Ho ha escrit en una carta de reconeixement i comiat publicada a diversos mitjans, i enviada aquest divendres, dos dies abans que el magistrat morís En l'escrit, Lesmes lloa l'"empenta" i "coratge" que Sunyer, a parer seu, ha demostrat en "moltes circumstàncies difícils" al llarg de la seva vida professional "pel simple -i grandiós- fet de complir amb el deure" que pertoca als servidors públics. El text qualifica "d'heroic" el compliment d'aquest deure en un ambient "hostil".L'escrit, amb un to proper i sentit, recorda que Ramírez Sunyer va decidir canviar el rumb de la seva carrera d’enginyer per la de jutge. “En fer-ho vas canviar el de la jistòria mateixa del nostre país. I aquí resideix part de la teva grandesa”, ha remarcat el president del Tribunal Suprem. Lesmes ha afirmat que aquesta decisió va comportar que el magistrat hagués de superar una dura oposició “per servir a la Justícia”, una reorientació que devia requerir d'una “empenta i un alè realment inusitat”.“Tu has donat proves sobrades d’aquesta empenta i aquest coratge en moltes circumstàncies difícils que has afrontat al llarg de la teva vida professional pel simple –i grandiós- fet de complir amb el deure que ens pertoca a tots els servidors públics", afirma la carta, abans d'afegir: "Aquest compliment adquireix dimensions heroiques quan tot el que t’envolta es converteix en hostil”.En aquest sentit, Lesmes ha valorat que Ramírez Sunyer ha sabut afrontar "els revesos físics", "animadversió o el rancor" que va haver de presenciar "tantes vegades". "Et transmeto el meu més profund respecte i admiració per la teva persona", ha afirmat el president del CGPJ. "Gràcies per tot, per ser com ets i per defensar l'estat de dret i la Justícia sense vacil·lacions ni pors en temps tan convulsos. Sempre seràs un referent per mi i per tots els companys de professió", ha conclòs.

