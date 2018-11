El Saló del Manga bat rècord d'assistència i supera els 150.000 visitants

El Saló del Manga de Barcelona ha tancat aquest diumenge al vespre la 24a edició amb rècord d'assistència, segons ha informat l'organització en un comunicat. L'esdeveniment, tot i durar un dia menys que l'any passat, ha congregat més de 150.000 visitants al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, dos mil més que el 2017."Hem complert expectatives", ha celebrat la directora del Saló del Manga, Meritxell Puig. Per primera vegada en la història del certamen, organitzat per Ficomic, les entrades anticipades per als quatre dies de saló es van esgotar abans de la inauguració. La directora del certamen també ha destacat "l'èxit" de les activitats participatives i ha assegurat que el Saló del Manga té "marge per seguir creixent".La coincidència amb el pont de l'1 de novembre ha fet incrementar la presència de públic provinent d'arreu de l'estat espanyol i també d'Europa, segons ha assegurat Puig, que ha explicat que hi ha hagut ple absolut en totes les activitats programades durant els quatre dies de certamen. "Estem molt contents", ha afirmat la directora de l'esdeveniment. L'edició d'enguany ha comptat amb el mateix espai expositiu que l'anterior (75.000 m2) però amb un 9% més d'expositors (222) i ha proposat més activitats participatives que mai.Entre les novetats d'aquest any, ha destacat l'estrena de l'espai-taller 'Manga kids' per apropar l'univers manga als més petits o d'activitats esportives davant la proximitat dels Jocs Olímpics de Tokio de 2020. També s'ha donat més protagonisme a la cultura japonesa amb la 'Japan Experience', un gran espai amb diferents seccions dedicat a la trobada entre la cultura tradicional japonesa amb la moderna."Volem que cada vegada més gent ens conegui i poder fer més activitats", ha dit Puig, que ha avançat que repetiran algunes de les activitats noves d'enguany de cara a l'edició de l'any que ve.Coincidirà amb el 25è aniversari del Saló del Manga de Barcelona i, segons ha assegurat Puig, es quedarà al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, ja que la gent "s'ha repartit molt bé pels diferents espais", tot i l'augment de visitants.La directora de l'esdeveniment ha afirmat que la pròxima edició serà "una gran festa" i tindrà lloc del 31 d'octubre al 3 de novembre de 2019.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)