PP i Cs, a les portes de la majoria absoluta, segons una enquesta de «El Periódico»

El PSOE guanyaria les eleccions generals a Espanya i Esquerra Republicana (ERC) a Catalunya. Una nova enquesta de Gesop per a El Periódico revela aquestes dades que, a l'estat espanyol, donarien la victòria a l'actual president del govern, Pedro Sánchez, amb un 25,3% dels vots i entre 106 i 109 escons. Un increment que no li permetria governar sense múltiples suports (Podem i els independentistes) o fer-ho amb Cs, amb qui sí sumaria majoria absoluta. Un registre del que la suma de PP i a Ciutadans, que ja han governat junts, es quedaria ara a les portes amb entre 162 i 186 escons dels 176 necessaris.El partit de Casado quedaria en segon lloc, amb un 21,3% dels vots (89-93) i el d'Albert Rivera més que duplicaria els seus escons actuals, amb un 21,8% i entre 73 i 75 escons. Es quedarien a 8 escons per la franja alta de la majoria necessària, que tampoc els garantiria la formació ultra Vox, que es faria present al Congrés amb entre 3 i 5 escons. Podemos i les confluències perdrien suport amb un 16,8% (48-50).Els republicans s'emportarien la victòria a les generals amb un 22,5% dels vots a Catalunya, representats amb 13 o 14 escons. Seguidament estaria el PSC, amb un 20,5% (10), En Comú Podem, que obtindria un 19,5% (9) i Ciutadans, que a Catalunya sumaria un 12,5% (5-6). El PDECat firmaria els mateixos escons que els de Rivera, però amb un 10,5% dels vots. En últim lloc, el PP, amb un 5,5% (3).

