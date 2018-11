Les nevades dels últims dies situen l'ocupació turística al Pirineu en un 70%

Persones esquiant i gaudint de la neu a Port Ainé, al Pallars Sobirà. Foto: ACN

La Federació d'Hostaleria de Lleida ha xifrat en un 70% l'ocupació turística al Pirineu pel pont de Tots Sants, sobretot la nit de divendres a dissabte. La dada és lleugerament superior a les estimacions fetes pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida que abans del pont va preveure una ocupació del 50% a la baixa per les condicions climatològiques.La nevada de la setmana passada ha permès l'obertura més primerenca de la història de dues estacions d'esquí del Pirineu, la Masella (Cerdanya) i Tuixent - La Vansa, d'esquí de fons, a l'Alt Urgell. La primera ha fet un balanç molt positiu del primer cap de setmana ''per la molt bona afluència d'esquiadors i per l'excepcionalitat d'un inici de la temporada molt primerenc", expliquen.Al llarg de tot el pont, han passat per l'estació més de 16.000 esquiadors, 5.800 dels quals arribaven dissabte passat. A Tuixent han xifrat en 1.400 els usuaris de les seves pistes aquests dies festius, el gruix dels quals també se situava el dissabte.Des de la Masella asseguren que ha sigut un pont de Tots Sants "excel·lent", d'una banda, per la "molt bona afluència" d'esquiadors i, per l'altra, l'excepcionalitat d'un inici de la temporada molt primerenc. Cal afegir també que les intenses nevades de finals d'octubre han fet que la neu tingui unes condicions "excel·lents". Des de l'estació també atorguen l'èxit al nombre de quilòmetres esquiables oberts tot i ser una data tan primerenca, però sobretot al fet d'haver coincidit l'obertura de l'estació amb el pont de Tots Sants que, en general, la Cerdanya ja registra unes afluències "molt altes" de famílies "que vénen a celebrar la castanyada a la comarca".A l'Alt Urgell, des de l'estació d'esquí nòrdic Tuixent-La Vansa, el seu gerent, Josep Badia, ha valorat molt positivament l'afluència d'usuaris, tant d'esquiadors, com d'excursionistes que han passat per fer raquetes aquests dies de pont. "No ens imaginàvem pas un inici de temporada com el que hem viscut", explica. A més Badia ha dit que s'ha produït "la tempesta perfecta", referint-se que "ha nevat molt, la gent tenia ganes de neu i ha fet bon temps".De les 1.400 persones que han comprat un forfet, "600 ho van fer el dissabte", dia de més afluència segons Badia. L'estació continua oberta entre setmana i ara treballaran per "mantenir" la neu. "Si no hi ha un gir inesperat del temps, i fa el fred que ha de fer en un mes de novembre ens espera un bon pont de la Puríssima", vaticina Badia.Pel que fa a l'ocupació en termes hotelers del Pirineu, el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, ha explicat que s'ha pogut assolir un 70% d'ocupació màxima, sobretot "la nit de divendres a dissabte". "No ha estat un ple extraordinari però sí que hi ha hagut gent al Pirineu cada dia", assegura Castellarnau. A més, cal tenir en compte, segons el president d'Hostaleria de Lleida que no hi ha cap estació d'esquí oberta a la zona de Vielha, els Pallars i el Pont de Suert.Castellarnau també ha detallat que altres ofertes que no són les hoteleres o les dels càmpings "fan que cada cop arribi més gent al Pirineu", com per exemple tota l'oferta de pisos turístics de portals com Airbnb.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)