La primera edició del Circ Charlie Rivel a Girona supera els 8.000 espectadors

La primera edició del Circ Charlie Rivel tanca les seves portes després de superar els 8.000 espectadors. Les dotze funcions programades coincidint amb les Fires de Sant Narcís han tingut una ocupació mitjana del 80%.La Cúpula de les Arts, el nou espai escènic multifuncional de la ciutat, s'ha transformat en un circ de cambra amb orquestra en directe, un format que feia més de 40 anys que no es veia a la ciutat.Amb un aforament de fins a 800 persones, la Cúpula de les Arts ha estat la seu d'aquest projecte que complementa els escenaris de més de 2.000 butaques del Circ de Nadal que es fa al desembre i del Festival Elefant d'Or del febrer, esdeveniments que organitza la mateixa Circus Arts Foundation.El públic ha rigut amb els artistes belgues Elastic i Freres Taquin, ha vibrat amb el dinàmic malabarista holandès Michael Betrian i amb el rulista ucrainès Vladimir Omelchenko, ha gaudit amb les atraccions dels grups femenins Blach Diamond (Etiòpia, contorsió i antipodisme) i Skyline (Ucraïna, teles i cercle aeri) i han admirat els salts a la bàscula de la troupe Alexander de Romania, els malabars de Françoise Rochais (França) o l'equilibrista André Stykan (República Txeca).Per a les Fires de Girona, la Circus Arts Foundation ha apostat per un nou format més íntim, amb tres passis diaris i fins a dotze representacions en cinc dies.A banda de les representacions sota carpa, el passat dilluns, una de les troupes del circ, el Duo Vitalys del Perú, acròbates de mà a mà, van batre el rècord Guinness mundial d'ascens per escales en equilibri de cap a cap: 99 graons en 53 segons.El Circ Charlie Rivel ha estat una aposta d'èxit per introduir el circ de màxima qualitat internacional a les fires, en l'estratègia de convertir la ciutat en un referent mundial de les arts circenses. La propera cita de Circus Arts Foundation amb el públic serà del 25 al 30 de desembre a Fontajau per a la cinquena edició del Gran Circ de Nadal que, com el primer any, serà sobre gel i del quan ja s'han venut més de 4.000 entrades.

