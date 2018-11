Contundent vídeo d'Òmnium contra el «fum» del PSOE: «No és diàleg, és una farsa»

"No és diàleg, és una farsa". Amb aquesta contundència s'expressa Òmnium en una contundent vídeo publicat aquest diumenge. En poc més d'un minut, l'entitat denuncia el "fum" del PSOE, amb paraules com "diàleg", "tolerància", "solucions" o "normalització" que s'han anat repetint aquests últims mesos per veu de diferents ministres del govern de Pedro Sánchez: "Diàleg convertit en peticions de presó", sentencia Òmnium.El vídeo repassa les penes de presó que demana la Fiscalia en els escrits d'acusació contra la cúpula del procés i dels Mossos, unes penes que sumen fins a 210 anys de presó "per petició de l'estat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)