Roben el monument d’homenatge a l’1-O a Arenys de Munt

La Policia Local d'Arenys de Munt (Maresme) ha identificat tres persones per haver-se endut el tòtem de ferro que presidia l'Espai 1 d'Octubre, indret d'homenatge al referèndum d'independència.Segons ha fet públic l'Ajuntament, els fets han passat aquesta matinada quan un grup de cinc persones ha pres el tòtem on es llegien les paraules "Llibertat, Democràcia i República Catalana", alhora que han retirat llaços grocs de la façana del consistori i han intentat malmetre la pancarta que reclama "llibertat presos polítics".L'Ajuntament apunta que "la ràpida intervenció" de la Policia Local ha permès identificar tres dels cinc membres del grup, mentre fa una crida a "no caure en provocacions feixistes".Segons el consistori, les tres persones identificades són veïnes de Mataró i Sant Celoni (Vallès Oriental) i assegura que formen part de "l'escamot feixista Segadors del Maresme". Un cop identificades, la Policia Local ha anunciat que obrirà els corresponents expedients sancionadors com a autors d'actes vandàlics, mentre el govern preveu denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.

