Messi serà dimarts a Milà per al partit de Champions contra l'Inter

Leo Messi serà dimarts a Milà. L'astre argentí ha entrat a la llista de convocats per al partit que el Barça disputarà contra l'Inter en la fase de grup de la Champions. Messi, que es va lesionar al braç en el partit contra el Sevilla de fa dues setmanes, ha retallat terminis per poder estar llest per al pròxim partit del blaugrana. Caldrà veure si Ernesto Valverde l'inclou en l'onze titular, si el manté a la banqueta per jugar uns minuts a la segona part o si el deixa a la graderia.En aquestes dues setmanes sense Messi, el Barça ha fet ple de victòries. Va guanyar contra el Sevilla, el dia que el crac es va lesionar; contra l'Inter en un gran partit al Camp Nou; i contra el Reial Madrid, en una nova manera històrica. Ahir, en un mal partit, els blaugrana van remuntar a última hora contra el Rayo Vallecano, un resultat que els permet mantenir el liderat.

